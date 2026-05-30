第3日、通算17アンダーで首位に立ったショーン・ノリス＝JFE瀬戸内海GCミズノ・オープン第3日（30日・岡山県JFE瀬戸内海GC＝7480ヤード、パー72）2位で出たショーン・ノリス（南アフリカ）がボギーなしの5バーディーを奪って67で回り、通算17アンダーの199で単独首位に立った。1打差の2位は前日トップの小平智。さらに2打差の3位に米沢蓮と木下稜介がつけた。通算13アンダーの5位で比嘉一貴と永野竜太郎が続いた。（出場65選手