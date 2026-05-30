東京都はきのうから、家賃が手頃な「アフォーダブル住宅」の入居募集を始めました。空き家をリフォームするなど、コストを抑えるための工夫が凝らされています。【映像】「アフォーダブル住宅」リフォームのビフォアフ2年間空き家だった住宅。風呂場は給湯器を追い炊き機能がついたものに交換した一方で、浴槽はそのままいかし、費用を抑えました。改装は、東京都や不動産会社などが設立したファンドの資金を元に行われてい