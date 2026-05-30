政府は、２０２６年度補正予算案について、一般会計総額を３兆１１３５億円とする方向で最終調整に入った。週明けに閣議決定し、６月３日に国会に提出する方針だ。歳出では、「中東情勢等対応予備費」として２兆５０００億円を措置する。ガソリンなど燃料油への補助金に充てることを想定する。一般の予備費に５１３５億円を計上。７〜９月に実施する電気・ガス料金の補助のため、取り崩した予備費を当初の１兆円に戻す。また