「ソフトバンク−広島」（３０日、みずほペイペイドーム）広島の先発・森下暢仁投手が三回までに２失点を喫した。１点リードの二回に２死満塁のピンチを招くと、正木に押し出し四球を与えて同点。三回の攻撃で坂倉が２打席連続の適時打で勝ち越しに成功するも、右腕は粘れない。三回は簡単に２死を奪うも、柳田に甘く入ったチェンジアップを左中間のホームランテラスに運ばれ、同点を許した。試合前の時点で全２３失点の