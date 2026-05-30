元日向坂46で俳優の影山優佳が、5月29日にスタッフ公式Xを更新、《スーパーペーパーゴールドガール爆誕（普通車はAT車に限る）》と題した投稿で、ゴールド免許証に切り替わった自身の免許証を公開したところ、その写真に驚きと絶賛のリプライが殺到することになった。「免許証の写真は、更新する警察署内で撮影するため、緊張して表情がこわばってしまうことが多いのですが、影山さんの場合、キリッと引き締まった表情ながらも、