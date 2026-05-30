飼い主さんの膝の上が大好きな猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で29万回以上再生され、「やることなすこと全てが可愛い」「まったり姿が可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。 【動画：膝の上でくつろぐ猫→後ろ足を大きく開いて…リラックスモード全開な『可愛すぎる光景』】 飼い主さんの膝の上でリラックス YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんの日常のひとコマが愛らしく