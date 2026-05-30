階段に並んでお座りをする3匹の猫の前で、ヨーヨーを回してみると…？完璧にシンクロしてみせる姿が面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で71.2万再生を突破し、「下にいるワンコがほぼ無反応で笑いましたw」「猫の動体視力凄いな…！」といった声があがりました。 【動画：猫3匹の前で『ヨーヨー』を披露してみたら…見事な反応と『温度差ありすぎる犬』】 3匹