『耳ダニ』とは？ 『耳ダニ』という言葉を聞いたことがありますか？言葉だけなら知っているという方もいれば、全くの初耳という方も多いでしょう。 本題に入る前に、詝耳ダニの正体詝について簡単に説明させていただきます。 寄生虫の一種 耳ダニは『ミミヒゼンダニ』というダニの一種で、いわゆる寄生虫のことです。その寄生先が犬や猫の外耳道であることから詝耳ダニ詝と呼ばれて