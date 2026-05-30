濃色のアイテムは引き締め効果が期待できるけれど、これからの季節は重たく見えないか気になることも。そんなときは、素材感に注目して選ぶと軽やかに取り入れられそうです。今回は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、黒よりも重たく見えにくく、涼しげな雰囲気で着こなせそうな素材の「ブラウンアイテム」をピックアップしてご紹介します。 さっと羽織れる涼やかジャケット 【AMERICAN HOLIC】「リネンラ