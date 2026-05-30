神戸が鹿島相手にホームで快勝J1百年構想リーグは5月30日にプレーオフの第1戦を各地で行い、WEST首位のヴィッセル神戸は、EAST首位の鹿島アントラーズとホームで対戦した。地域リーグ18試合で最少の9失点だった鹿島を相手に、神戸の攻撃力が爆発。エースのFW大迫勇也のハットトリックの大活躍もあり、第1戦を5-0で完勝した。開始早々、神戸にアクシデントが起こる。前半6分に中盤でボールを競り合った際、FW鈴木優磨とボールを