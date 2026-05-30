アイスランド代表のグンラウグソン監督が前日会見に出席した森保一監督率いる日本代表は5月31日にアイスランド代表との壮行試合を迎える。30日に国立競技場で前日会見が行われ、アイスランドのアルナル・グンラウグソン監督が森保監督のチームについて「謙虚であり、ハードワーカーの集まり。日本のみなさんが誇りに思えるチームだと思います」と称えた。グンラウグソン監督は、会見一番で森保監督について「日本で非常に素晴