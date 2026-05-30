記事ポイント北大阪急行電鉄「桃山台駅」で2026年6月1日より交通ICパーク＆ライドサービスが開始PiTaPa・ICOCA・Suicaを使って当日降車した履歴があれば、屋上駐車場の料金が100円優待タイムズ24と連携し、交通渋滞緩和とCO2削減を目的とした取り組み 北大阪急行電鉄「桃山台駅」に隣接する商業施設「アザール桃山台」の駐車場で、交通系ICカードを利用した駐車料金の優待サービスが2026年6月1日（月）に始まります。車で桃山