記事ポイントムサシトミヨが新種 Pungitius nakamurai（プンギティウス ナカムラアイ）として正式に記載され、1963年の初報告から60年以上続いた”存在しない魚”の状態に終止符が打たれます体長3.5〜6センチメートルの小型淡水魚で、現在は埼玉県のごく一部に残る冷たい湧き水の川にのみ生息しており、野生下での絶滅が危惧されています今回の新種記載により保護政策の対象種に指定されやすくなるなど、保全活動の強化につながる