記事ポイント「腸内細菌叢」と「医療を支える画像処理技術」の2テーマで准教授が講演対面100名・オンライン参加の両形式に対応、入場無料2026年6月6日（土）、和歌山県田辺市の和歌山県立情報交流センターBig・Uで開催 近畿大学生物理工学部が、2026年6月6日（土）に令和8年度 第1回公開講座「BOST Science Cafe」を開催します。腸内細菌と健康の関係、AIを活用した医療画像処理技術という2つのテーマで、同学部の准教授2名が