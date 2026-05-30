記事ポイント2026年6月10日、近畿大学九州短期大学で保育科1年生を対象にプレコンセプションケアの出前講座が開催されます講師は性教育を17年実践してきた助産師・道園亜希氏で、福岡県プレコンセプションケアセンターとの連携で実施されます妊娠前の健康管理からキャリアデザインまで、保育士を目指す若い世代が自分の健康と向き合う機会となっています 近畿大学九州短期大学で、妊娠前の健康管理「プレコンセプションケア」