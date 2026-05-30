記事ポイントシリーズ累計25.4万個突破の「フリーナ®」から、日常のおりもの対策に特化した新商品が登場天然コットン100%の片面起毛素材で、市販品の約220倍の通気性を実現2026年6月3日より公式オンラインショップで先行販売開始、8月に本格発売予定 布ナプキンブランド「JEWLINGE（ジュランジェ）」が、累計25.4万個を突破した使い捨て布ナプキン「フリーナ®」の新ラインとして、日常のおりもの対策に特化した「お