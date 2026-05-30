◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」巨人は１２日に岐阜、１３日は福井での広島戦に連勝。ともに佐々木、坂本のサヨナラ本塁打で決着した。特に福井では延長１２回の末に逆転サヨナラ勝ち。坂本が通算３００号に自ら花を添えた。今年は長野、前橋での中日戦、冒頭の広島戦に続き、いわきでのヤクルト戦も白星。１２球団が本拠地とする球場以外で無傷の５連勝だ。このうち長野、福井、いわきでの開催は、他カードを含め今年は