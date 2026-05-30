5月29日から静岡市内で「静岡おまちバル」が始まり、にぎわいをみせています。これは「地域振興」を目的とした「飲み歩き・食べ歩き」のイベントでチケットを購入して参加店に行くと自慢の料理をお得に楽しめます。このお店ではチケット1枚で、前菜の盛り合わせとドリンク1杯を楽しめます。（静岡おまちバル実行委員会松下 和弘 実行委員長）「大体1チケットあたり千円くらいなんですけど。ワンフードワンドリンクで楽しめ