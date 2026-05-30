記事ポイント東幹久の映画単独初主演作「オクトパスアーミー シブヤで会いたい」が6月5日に放送多部未華子・風吹ジュン出演「ゴーヤーちゃんぷるー」は今回がテレビ初放送紱永英明出演作など計7作品を6月に集中放送 CS放送「衛星劇場」が、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題した特集を2026年6月に展開します。普段は視聴機会が少ない1990年代〜2000年代の映画7作品が、衛星波でまとめて届けられます。&