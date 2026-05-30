◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの友杉篤輝内野手が“ランニング弾”で生還した。３点を追う６回先頭。阪神・村上の投じた初球を左翼にはじ返すと、左翼手・森下がお手玉。返球に慌てる間に友杉はダイヤモンドを疾走し友杉は生還。記録は左翼手のエラーとなったが、まさかの珍プレーにロッテファンからは大歓声が上がっていた。