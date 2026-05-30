記事ポイント日本経済新聞社主催・法政大学共催の高校生向けキャリアイベントが2026年8月4日・5日に開催されます会場は法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎6階薩埵ホールで、25年続く伝統あるイベントです企業の第一線で活躍するプロが「先生」となり、持続可能な社会をテーマにした授業が行われます 日本経済新聞社と法政大学が共催する高校生向けキャリアイベントが、今年の夏に東京・市ケ谷で開かれます。25年の歴史を