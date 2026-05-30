２８日、フォーラムの開幕式・基調報告の会場。（黄山＝新華社記者／周牧）【新華社合肥5月30日】中国安徽省黄山市で28日、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の枠組みで地域協力について話し合う「2026RCEP地方政府・友好都市協力（黄山）フォーラム」が開催された。中国人民対外友好協会と安徽省政府が主催した。イノベーションが主導する「新たな質の生産力」や、貿易・投資、教育の交流・協力、メディア・シンクタンクな