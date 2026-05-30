「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の森下翔太外野手が六回に左翼守備で痛恨のミス。失策で“ランニング本塁打”にしてしまうシーンがあった。先頭の友杉が放った打球は左中間を襲った。これに森下が捕球体勢に入ったが、グラブではじいてしまった。ここからもう一度捕球しようとしたが、さらにグラブで大きくはじいてしまう形になった。ボールが中堅を転々とする間に打者走者の友杉は一気に生還。