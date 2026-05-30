ナインティナイン・岡村隆史とＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明がＭＣの関西テレビ「おかべろ」が、３０日放送された。歌手の伍代夏子がゲスト出演。夫・杉良太郎と暮らす、東京と青森の二拠点生活についてトークを展開した。青森のセカンドハウスについて、「結婚する前から、杉さんの会社の研修所として青森にお家があったんですよ。彼は自分のついのすみかにしようと思っていたようで。山の中にひっそりというところ」と説明。