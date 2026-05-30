「オリックス−中日」（３０日、京セラドーム大阪）９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＭＡＹＵＫＡとＭＩＩＨＩがセレモニアルピッチに登場し、反響を呼んだ。６月６、７日に京セラドームで公演を控えている中で、関西出身の２人が登場。ＭＡＹＵＫＡはデニムにオリックスユニホームは前を開け、白のショートインナーと美しい腹筋が覗いた。ＭＩＩＨＩもデニムにユニホーム姿で、可憐な投球を披露。ＭＡＹＵＫＡは見事