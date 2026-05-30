フジテレビ系「ミキティダイニング」が３０日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、元自民党幹事長の石原伸晃氏、里紗夫妻がゲスト出演した。石原ファミリーの地元・葉山で食材を購入中、伸晃氏は「６５年は食べている」と、創業１２５年「葉山旭屋牛肉店」の特製葉山コロッケを紹介。叔父で名優・石原裕次郎さんも愛したコロッケだと話した。現在、税込み１０８円のコロッケだが、伸晃氏は「