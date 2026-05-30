再開発の槌音が鳴りやまない東京や大阪の都心。毎年新たな大型施設が開業している一方で、SNS上では「都心なのに空いている」「再開発の失敗ではないか」と話題になる場所もある。果たして、それらは本当に「再開発の失敗」というべきものなのだろうか。 ◆「グラングリーン大阪」「渋谷サクラステージ」“ガラガラ”と言われてもオフィスは？最近、とくにSNS上で「一等地なのに空いている！」と話題になった場所といえば、JR大阪