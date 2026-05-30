3歳限定のG3「第9回葵S」（芝1200メートル）が京都競馬場で行われ、北村友一騎乗の5番人気デアヴェローチェ（牝＝上村、父マテラスカイ）が勝ち、前走の1勝クラス1着から連勝で重賞初制覇を決めた。4角4番手から脚を伸ばし、残り150メートルで先頭。外から突っ込んだヒシアイラをわずかに抑え込んだ。3着はタマモイカロス。これで葵Sは23年モズメイメイ、24年ピューロマジック、25年アブキールベイに続き、4年連続で牝馬が制