嵐の二宮和也が30日、自身の公式Xを更新。SUPER EIGHTからもらったというプレゼントを披露した。【写真あり】二宮和也がSUPER EIGHTからもらったプレゼント二宮は「今日はSUPER EIGHTの皆からもらった物で夕食。脇にはメンバーからのメッセージまで。ありがとう。美味しく頂きます」と“たこ焼き器”を公開。「(メッセージは当人同士のやり取りなのでご勘弁を）」と添えた。このプレゼントに関しては以前、嵐の櫻井翔とSUPER