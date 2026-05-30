ネット上の誹謗中傷や名誉棄損に対する刑事罰が、2022年6月の刑法改正により厳罰化された。しかし現在も被害数は一向に減ることはなく、増加傾向にあるという。 その波はナイトワーカーたちにも押し寄せている。ネットの掲示板への心無い書き込みに、傷つけられる女性は後を絶たない。だが、彼女たちがそれらにどのような対応をしていいのかわからないというのも現実だろう。そんなナイトワーカーにそっと手を差し伸べるのが、「行