「困った時はお互い様」という言葉があるが、善意を食い物にする人間も存在する。長年の付き合いがある友人だからと信じた結果、悪夢に見舞われた体験談を紹介したい。都内在住の会社員、安藤弘明さん（仮名・32歳）は、数年前に地元の親友だった人物にひどい裏切られ方をした。◆貸した車が返ってこない「ある日、何年か連絡をとっていなかった畑中（仮名）から突然電話が来たんです。『ばあちゃんの足が悪くなって通院に必要だか