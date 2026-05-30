「ホワイトソックス４−３タイガース」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスが劇的なサヨナラ勝ちで３連勝。貯金を今季最多の「３」とした。元ドジャースのミゲル・バルガス外野手が延長十回２死から劇的な逆転２ラン。本拠地は熱狂に包まれ、九回に同点のセーフティースクイズを決めた西田陸浮内野手がベストポジションでヒーローを迎えた。バルガスの一撃が左翼席に飛び込むと本拠地は熱狂に包まれた。バットを放り投げ、大