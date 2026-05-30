元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）が30日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。昨年の政界引退後について語った。庄司智春が「（弟の石原）良純さんが出てくれた回にインスタグラムで『良純さんが出演します』っていう告知を出したんですよ。そしたら『今度、遊びに行かせてください』って伸晃さんがメッセージくれたんですけど。そんなはずないと思って、なりすましだなと思ってたの」と