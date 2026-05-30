勝俣州和（61）が30日、大阪市内で映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督、31日公開）の舞台あいさつに登壇した。人生最後の選択をポジティブに描いてきた「お終活」シリーズ第3弾。橋爪功、高畑淳子、三田佳子ら大御所が出演し、勝俣はタクシー運転手・佐伯役を演じた。MCから「勝俣さんって“大御所キラー”というか、大御所対応能力NO・1といううわさがあるらしい」と紹介されると、香月監督も三田らとの共演