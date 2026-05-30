イオンリテールは5月28日、近隣住民からの嘆願を受けて計画よりも約1カ月前倒しして「イオンスタイル鴨居」（神奈川県横浜市）をオープンした。同店は、前身の「イオンフードスタイル鴨居店」を約3か月かけてリニューアルした店舗となる。同立地では、1978年に「忠実屋鴨居店」が開店し、以降、1994年に「ダイエー鴨居店」、2020年に「イオンフードスタイル鴨居店」へと屋号を変えながら、約47年にわたり地域から親しまれる