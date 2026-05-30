◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第３日（３０日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、トップと３打差の２位で出たショーン・ノリス（南アフリカ）が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算１７アンダーの単独首位に浮上した。１打差の２位に小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）。通算１４アンダーの３位に木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）と米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）、さらに１