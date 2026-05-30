５月３０日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１４００メートル＝１３頭立て＝）で落馬負傷して、明日（３１日）の日本ダービーではリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）に騎乗を予定している津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が、治療後に取材に応じた。津村騎手は医務室から自らの足で歩いて出てきて、「ヒヤッとしました。骨は大丈夫なんで。何とかあしたまでには」とコメントした。ダ