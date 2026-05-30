タレント・ＭＥＧＵＭＩが「マジでムカつく」と感じることもあった人物との４年間を振り返った。２９日に放送されたＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）にゲスト出演。番組の後半では、自身が企画・プロデュースを務めた映画「ＦＵＪＩＫＯ」の話題に。同作は、イタリアの「第２８回ウディネ・ファーイースト映画祭」コンペティション部門に正式出品され、最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Ｇｏｌｄ