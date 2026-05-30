アメリカ・カリフォルニア州の元市長が中国政府の指示で工作員として活動したとして、有罪を認めました。【映像】有罪を認めた元市長（複数カット）ロサンゼルス近郊・アルケイディアのアイリーン・ワン元市長は、中国政府のプロパガンダを推進した罪に問われ、29日の罪状認否で有罪を認めました。司法取引の合意文章によると、ワン元市長は中国政府高官から「新疆ウイグル自治区で虐殺は起きておらず、強制労働もない」とい