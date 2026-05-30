◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）今季初先発のロッテ・唐川侑己投手は５回５安打４失点で降板となった。初回２死。阪神・佐藤に投じた７球目。高めに浮いた１４７キロを右翼ポール際に運ばれ先制を許した。同点で迎えた３回２死一塁。森下に投じた初球のカットボールを左翼席に運ばれ勝ち越しを許した。５回には再び森下に２打席連続となる左越えソロを被弾し、リードを広げられた