イタリアのカラーショにある城の背後に、満月（ブルームーンでもある）が沈む様子＝2024年8月/Lorenzo Di Cola/NurPhoto/Shutterstock（CNN）英語圏の人なら「ブルームーンのようにごくまれに（once in a blue moon）」という表現を耳にしたことがあるだろう。例えば携帯電話を新しく買う時など、人生でたまにしかない出来事を形容してこの言葉を使った経験もあるかもしれない。だが今週末には、本物の「ブルームーン」が観測され