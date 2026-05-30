◇交流戦ロッテ―阪神（2026年5月30日ZOZOマリン）今季初の1軍マウンドに上がったロッテ先発・唐川侑己は、阪神打線に3発を浴びて5回5安打4失点で降板した。初回2死から3番・佐藤に右翼への先制ソロを被弾。1―1の3回2死一塁では、森下に低めのボール球のカットボールを捉えられ、左翼への勝ち越し2ランを許した。さらに5回2死では再び森下に、左中間スタンド最上段への飛距離141メートルの特大ソロ。4点目を失った