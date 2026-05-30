東京・町田市の駐在所で警察官が倒れているのが見つかり、意識がない状態で病院に搬送されました。現場には拳銃が落ちていたということです。【映像】倒れた警察官が見つかった駐在所捜査関係者によりますと午前7時ごろ、町田市の高ヶ坂駐在所から「夫が拳銃で頭を撃った」と通報がありました。30代の男性警察官が意識がない状態で病院に搬送され、近くには拳銃が落ちていたということです。自殺を図った可能性があるとみら