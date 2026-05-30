◇MLB ホワイトソックス4x-3タイガース(日本時間30日、レート・フィールド)ホワイトソックスは西田陸浮選手が9回にスクイズを成功させ土壇場で同点に追いつき、タイブレークの10回にはミゲル・バルガス選手のサヨナラ2ランで逆転勝利を飾りました。西田選手はこの日、8番・ライトで先発出場。そして1-2とビハインドで後がない9回裏、1死1、3塁のチャンスで打席を迎えます。するとその初球にセーフティスクイズを試み、155キロの高