ボートレース多摩川のＧ?「オールレディースリップルカップ」が３０日、開幕。開幕に先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場全４６選手が集まったファンに意気込みを語った。２０２２年１月以来、約４年４か月ぶりの参戦となった松瀬弘美（５５＝静岡）は「昭和の名曲聞いてください」と恒例の生歌披露を開始。「ブーメランブーメランブーメランブーメランきっとあなたは戻ってくるだろう」と西城