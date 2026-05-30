5月30日、京都競馬場で行われた11R・葵ステークス（G3・3歳オープン・芝1200m）は、北村友一騎乗の5番人気、デアヴェローチェ（牝3・栗東・上村洋行）が勝利した。クビ差の2着に6番人気のヒシアイラ（牡3・栗東・池江泰寿）、3着に3番人気のタマモイカロス（牡3・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:07.6（良）。1番人気で鮫島克駿騎乗、タガノアラリア（牡3・栗東・西園翔太）は7着、2番人気で川又賢治騎乗、エイシンデ