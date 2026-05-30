韓国ドラマの撮影チームが起こした“迷惑行為”が発覚し、物議を醸している。5月27日に放送された時事番組『事件班長』（原題）では、18日に韓国・大田（テジョン）の住宅街で行われたOTTドラマ撮影現場での出来事が紹介された。【注目】1年で10件以上…韓国ドラマ撮影“迷惑行為”の数々情報提供者のA氏が公開した映像には、ドラマ撮影スタッフが住宅街の路地で撮影準備を進める様子が映っていた。スタッフは準備中、住宅の外壁に