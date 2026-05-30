三豊警察署 三豊警察署は30日、高松市春日町の会社員の男（22）を脅迫の疑いで逮捕しました。 警察の調べによりますと、男は30日午前０時35分ごろ、三豊市の飲食店で元交際相手の女性（25）に対して「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」などと語気強く脅した疑いが持たれています。 女性の母親が「娘が元カレと別れ話でもめている」と110番通報しました。 警察の調べに対して男は「間違いありません。相手が自分