各地で真夏日となった長野県内、長野市ではクラフトビールを楽しむイベントが開かれています。「乾杯！」長野市の中心部、セントラルスクゥエアで開かれている「長野クラフトビアマルシェ」。会場には13種類のクラフトビールや地元飲食店のグルメなどが並びました。午後2時現在、最高気温が30.0度の真夏日となった長野市で、多くの人が冷えたビールを楽しんでいました。東京都から「最高ですね」松本市から「い