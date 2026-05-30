歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「大好き」というコンビニグルメを明かす場面があった。番組では番組スポンサーでもある、セブンイレブンのお得意様である和田。買い物のレシートを紹介しており、この日も2日間のレシートが紹介された。そんな中、和田は「この間、自分でもやっぱり作りたいと思って。でも